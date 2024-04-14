Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос почти до пяти метров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане заметно поднялся, пишут в местных социальных сетях. Как уточнил губернатор Вадим Шумков, за ночь уровень реки вырос на 54 сантиметра и на данный момент почти дошёл до 500 сантиметров.

"Последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город", — написал он в телеграм-канале.

Если уровень реки в Кургане достигнет шести метров, начнётся подтопление правобережной части города. По словам главы региона, в районах, где ожидается вода, превентивно отключат водо- и электроснабжение. Кроме того, на местах работают системы оповещения и эвакуационно-спасательные группы. Чиновник призвал покидать опасные места, беря с собой родственников, ценные вещи и документы. В Кургане тем временем развёрнуто несколько десятков пунктов временного размещения.

На утро воскресенья в области было затоплено 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировано из-за паводка, 885 граждан находятся в пунктах временного размещения.

Мост, который снесло паводком в Курганской области. Видео © VK / "Страница новостей"

Тем временем в селе Темляково Кетовского района смыло деревянный мост. Шумков предупредил, что мост несёт течением в сторону Кургана и это создаёт риск затора при прохождении паводка. Спасателям поручено вытащить куски конструкции на сушу.