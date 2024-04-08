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8 апреля, 13:59

Паводок смыл железобетонный мост в посёлке Паника под Оренбургом

В Оренбуржье в нацпарке "Бузулукский бор" течением смыло железобетонный мост

Затопленный мост в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбуржье. Обложка © Telegram / "Бузулукский бор"

Затопленный мост в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбуржье. Обложка © Telegram / "Бузулукский бор"

В Оренбургской области смыло железобетонный мост через реку Боровка. Данный объект оказался "в лапах" стихийного бедствия в посёлке Паника в национальном парке "Бузулукский бор", сообщили в пресс-службе охраняемой природной территории.

"Железобетонный мост через реку Боровка в посёлке Паника смыло течением. Этот мост связывал посёлки в центральной части "Бузулукского бора", обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студёное", указано в сообщении.

В нацпарке добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

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Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. Число эвакуированных из-за паводка превысило шесть тысяч человек. При этом уровень воды в реке Урал у Оренбурга растёт — сейчас уже 893 сантиметра, опасным считается 930 сантиметров.

Дарья Нарыкова
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