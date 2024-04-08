Паводок смыл железобетонный мост в посёлке Паника под Оренбургом

В Оренбургской области смыло железобетонный мост через реку Боровка. Данный объект оказался "в лапах" стихийного бедствия в посёлке Паника в национальном парке "Бузулукский бор", сообщили в пресс-службе охраняемой природной территории.

"Железобетонный мост через реку Боровка в посёлке Паника смыло течением. Этот мост связывал посёлки в центральной части "Бузулукского бора", обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студёное", — указано в сообщении.