Паводок смыл железобетонный мост в посёлке Паника под Оренбургом
В Оренбуржье в нацпарке "Бузулукский бор" течением смыло железобетонный мост
Затопленный мост в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбуржье. Обложка © Telegram / "Бузулукский бор"
В Оренбургской области смыло железобетонный мост через реку Боровка. Данный объект оказался "в лапах" стихийного бедствия в посёлке Паника в национальном парке "Бузулукский бор", сообщили в пресс-службе охраняемой природной территории.
"Железобетонный мост через реку Боровка в посёлке Паника смыло течением. Этот мост связывал посёлки в центральной части "Бузулукского бора", обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк "Царь-бор", кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студёное", — указано в сообщении.
В нацпарке добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. Число эвакуированных из-за паводка превысило шесть тысяч человек. При этом уровень воды в реке Урал у Оренбурга растёт — сейчас уже 893 сантиметра, опасным считается 930 сантиметров.