Уровень воды в реке Тобол Курганской области вырос почти до шести метров
Власти Курганской области: Уровень воды в Тоболе поднялся до 596 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол Курганской области вырос почти до шести метров. Обложка © Telegram / МЧС Курганской области
Уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься. Как передают в телеграм-канале власти Курганской области, этот показатель в областном центре уже почти достиг отметки в шесть метров.
Представители региональной администрации сообщили, что по состоянию на два часа ночи по местному времени (полночь — по московскому) уровень воды в Тоболе на территории Кургана поднялся за два часа на 11 сантиметров. В настоящее время он составляет 596 сантиметров.
"Бараба, Кетовский округ, на это же время 226 см, +23 см за два часа. Рост уровня воды, по данным Кетовского округа, в районе населённых пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние два часа составляет от +18 до +20 см", — добавили представители местных властей.
Напомним, прямо сейчас в Курганской области бушуют паводки. Глава региона Вадим Шумков по этому поводу заявлял, что сброс воды с водохранилищ Казахстана по-прежнему серьёзно превышает норму, а к областному центру надвигается волна длиной 30–50 километров. Помимо того, накануне днём, 14 апреля, он сообщал, что уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 25 сантиметров — на тот момент он достиг отметки 532 сантиметра.