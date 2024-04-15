Уровень воды в реке Тобол Курганской области вырос почти до шести метров

Уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься. Как передают в телеграм-канале власти Курганской области, этот показатель в областном центре уже почти достиг отметки в шесть метров.

Представители региональной администрации сообщили, что по состоянию на два часа ночи по местному времени (полночь — по московскому) уровень воды в Тоболе на территории Кургана поднялся за два часа на 11 сантиметров. В настоящее время он составляет 596 сантиметров.