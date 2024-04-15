Большая вода приблизилась к Кургану, её объём колоссальный

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил земляков о надвигающемся паводке и показал в своём телеграм-канале кадры спутниковой и аэрофотосъёмки. Судя по всему, микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье. Голова паводка, которая сейчас в десяти километрах от города, движется на Курган. Объём воды губернатор назвал колоссальным.

Голова паводка находится уже в 10 километрах от Кургана. Фото © Telegram / силаVправде (V. Шумков)

"Земляки. Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы — и всё обходилось. Дополнительно к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идёт более 1 млрд 300 млн кубометров воды из Казахстана, что, по данным Федерального агентства водного хозяйства, в два раза превышает объём сбросов 1994 года. Это не просто паводок, это реальная угроза", — предупредил Шумков.

Глава региона призвал местных жителей увозить детей, стариков и маломобильных родственников в пункты временного размещения либо к друзьям и знакомым. Он посоветовал срочно собирать документы и ценные вещи и эвакуироваться в безопасное место.

Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане уже отрезан паводковыми водами. Фото © Telegram / силаVправде (V. Шумков)