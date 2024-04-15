Песков назвал ситуацию с паводками под Курганом и Тюменью очень коварной
Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области специалисты МЧС ожидают в середине этой недели. Такие сроки назвал в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал ситуацию "очень коварной" и добавил, что в связи с паводком принимаются "все возможные меры" — с акцентом, конечно же, на работу с людьми.
"В Оренбургской области половодье пошло на спад: медленно, но там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена", — отметил он.
Напомним, что прямо сейчас в Курганской области местные жители пытаются спастись от паводков. Так, пару дней назад глава региона Вадим Шумков предупредил, что на Курган надвигается волна длиной 30–50 километров. А ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что паводок в Кургане уже выходит на пик. Ранее в понедельник стало известно, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров.