Песков назвал ситуацию с паводками под Курганом и Тюменью очень коварной

Прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области специалисты МЧС ожидают в середине этой недели. Такие сроки назвал в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал ситуацию "очень коварной" и добавил, что в связи с паводком принимаются "все возможные меры" — с акцентом, конечно же, на работу с людьми.