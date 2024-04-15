В Томске сильный поток воды размыл земляной вал, примыкающий к мосту

В Томске сильный поток воды размыл земляной вал, примыкающий к Коммунальному мосту. Как пишет Mash Siberia , из-за прорыва затопило дорогу. На видео — то, как под напором воды в неё падают куски земли.

В некоторых районах уровень Томи уже достиг критических отметок. Как сообщили в Центре управления регионом (ЦУР) Томской области, сам Коммунальный мост через Томь, конструкции укреплений которого подмыла вышедшая из берегов река, находится вне опасности. На данный момент частично затоплены сам Томск, а также населённые пункты Вершинино, Батурино и Чёрная Речка. По данным МЧС, уровень воды в реке Томи около Лагерного сада в Томске за сутки поднялся на 99 сантиметров и составляет 860 сантиметров, до критической отметки осталось 30 сантиметров. В ведомстве отметили, что подъём уровня воды в реке Томи в районе Томска в ближайшие дни продолжится, объявлено штормовое предупреждение.