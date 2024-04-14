Уровень воды в реке Томь превысил опасную отметку на 14 см возле Томска
Паводок в Томской области. Обложка © Telegram / Томская область Official
Уровень воды в реке Томь превысил опасную отметку на 14 сантиметров неподалёку от центра Томска. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Взрывные работы на Томи, проводящиеся на фоне паводка. Видео © Telegram / Томская область Official
"На 20:00 [16:00 по московскому времени]. Лагерный сад 820 см [опасная отметка 890 см]. Речной вокзал 764 см [опасная отметка 750 см]", — приводит ТАСС слова представителя региональной администрации.
Уточняется, что весь день 14 апреля специалисты проводили превентивные взрывные работы на реке. Общая протяжённость участка подрыва льда на реке Томь составила примерно один километр.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области сообщали, что в регионе в зону затопления попали 133 дома и 83 участка в четырёх населённых пунктах и нескольких СНТ. При этом в администрации региона пояснили, что при наихудшем сценарии при заторе льда в зоне подтопления окажется десять жилых массивов.
Напомним, накануне в Томской области объявили эвакуацию из-за паводка. Сотрудники МЧС РФ спасали жителей населённых пунктов Вершинино, Батурино, Чёрная Речка, Барабинка. Не менее опасная ситуация складывается и в Курганской области. Там тоже растёт уровень воды. В частности, в зоне подтопления оказались населённые пункты Притобольного района. Позднее стало известно, что уровень реки Тобол в Кургане вырос почти до пяти метров. Серьёзная опасность возникнет при превышении шести метров — тогда произойдёт подтопление правобережной части города.