Уровень воды в реке Томь превысил опасную отметку на 14 см возле Томска

Уровень воды в реке Томь превысил опасную отметку на 14 сантиметров неподалёку от центра Томска. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Уточняется, что весь день 14 апреля специалисты проводили превентивные взрывные работы на реке. Общая протяжённость участка подрыва льда на реке Томь составила примерно один километр.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области сообщали, что в регионе в зону затопления попали 133 дома и 83 участка в четырёх населённых пунктах и нескольких СНТ. При этом в администрации региона пояснили, что при наихудшем сценарии при заторе льда в зоне подтопления окажется десять жилых массивов.