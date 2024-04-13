В Томской области началась эвакуация из-за паводка
В четырёх населённых пунктах Томской области началась эвакуация из-за паводка
Паводок в Томской области. Обложка © Telegram / МЧС Томской области
Жителей четырёх населённых пунктов Томской области эвакуируют из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
"Спасатели региона продолжат эвакуировать жителей населённых пунктов Вершинино, Батурино, Чёрная Речка, Барабинка", — говорится в сообщении.
Тем временем остаются подтопленными некоторые участки дороги в Томском районе, а в направлении Сенной Курьи зафиксировали новый перелив. Специалисты провели дополнительные взрывные работы на Томи, они запечатлены на видео.
Взрывные работы на Томи, проводящиеся на фоне паводка. Видео © Telegram / Томская область Official
По данным областного главка МЧС, уровень Томи в районе Лагерного сада за сутки вырос на 32 сантиметра, дойдя до 685 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров. Ранее в пресс-службе обладминистрации сообщили, что в двух сёлах и нескольких СНТ региона подтоплено более 100 домов и 81 участок.
Напомним, на данный момент некоторые регионы России переживают паводки. Особенно стихия прошлась по Оренбургской области и, в частности, по Орску. Вода уже начала уходить из города, уровень Урала постепенно снижается. Власти восстановили повреждённый участок местной дамбы, в городе начали работать четыре скважины для подачи воды, а к газу подключили более шести тысяч домов. Всего за сутки от воды освободилось более 1,6 тысячи жилых домов в Оренбуржье.