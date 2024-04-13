В Томской области началась эвакуация из-за паводка

Тем временем остаются подтопленными некоторые участки дороги в Томском районе, а в направлении Сенной Курьи зафиксировали новый перелив. Специалисты провели дополнительные взрывные работы на Томи, они запечатлены на видео.

По данным областного главка МЧС, уровень Томи в районе Лагерного сада за сутки вырос на 32 сантиметра, дойдя до 685 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров. Ранее в пресс-службе обладминистрации сообщили, что в двух сёлах и нескольких СНТ региона подтоплено более 100 домов и 81 участок.