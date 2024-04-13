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13 апреля, 07:11

В Орске за сутки вода ушла с территории 1,2 тысячи жилых домов

Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

За минувшие сутки вода ушла с территории 1,2 тысячи домов в Орске Оренбургской области. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

"Подтопленными остаются 3807 индивидуальных домов и 105 многоквартирных", — сказал собеседник ТАСС.

В свою очередь губернатор региона Денис Паслер поделился обстановкой на реке Урал в Орске. По его словам, уровень воды упал ещё на 23 сантиметра. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни.

Вода убыла из Старого города в Орске после снижения уровня реки Урал
Вода убыла из Старого города в Орске после снижения уровня реки Урал

Напомним, Оренбургская область и, в частности, Орск переживают сильнейший в истории региона паводок. Тем не менее вода уже начала уходить из города, уровень Урала постепенно снижается. Однако всё ещё подтопленной остаётся территория на пересечении улиц Крайней и Огородной. Власти уже восстановили повреждённый участок местной дамбы. В городе также заработали четыре скважины для подачи воды, и подключили к газу более шести тысяч домов.

Матвей Константинов
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