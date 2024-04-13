В Орске за сутки вода ушла с территории 1,2 тысячи жилых домов

За минувшие сутки вода ушла с территории 1,2 тысячи домов в Орске Оренбургской области. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

В свою очередь губернатор региона Денис Паслер поделился обстановкой на реке Урал в Орске. По его словам, уровень воды упал ещё на 23 сантиметра. Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни.