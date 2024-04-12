Вода убыла из Старого города в Орске после снижения уровня реки Урал
Уровень реки Урал в Орске за ночь опустился ниже критического
Паводки в Орске. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
Уровень воды реки Урал в Орске за сутки снизился на 184 см — до 673 см, что ниже критической отметки в 700 см. Хорошие вести об отступлении воды сообщил глава города Василий Козупица.
"Уровень Урала упал на 184 см и составил 673 см. Подтопленными остаются 5182 жилых дома", — уточнил мэр в своём телеграм-канале.
По его словам, паводковая ситуация в Старом городе Орска улучшилась. В Советском районе вода заметно убывает, а на Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть уже сухая. То же самое касается 6-ого микрорайона. Мэр рассказал, что вода остаётся в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. Вода отхлынула также с улиц от Краснознамённой до Орджоникидзе в Старом городе. В районе трамвайного кольца на улице Краснознамённой половодье ещё не отступило.
Сложная ситуация из-за паводков также сложилась сейчас в Курганской и Тюменской областях. В Кремле отметили, что президент РФ Владимир Путин следит за обстановкой в регионах. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство незамедлительно выделит средства для восстановления пострадавших областей.