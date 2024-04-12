Вода убыла из Старого города в Орске после снижения уровня реки Урал

Уровень воды реки Урал в Орске за сутки снизился на 184 см — до 673 см, что ниже критической отметки в 700 см. Хорошие вести об отступлении воды сообщил глава города Василий Козупица.

По его словам, паводковая ситуация в Старом городе Орска улучшилась. В Советском районе вода заметно убывает, а на Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть уже сухая. То же самое касается 6-ого микрорайона. Мэр рассказал, что вода остаётся в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. Вода отхлынула также с улиц от Краснознамённой до Орджоникидзе в Старом городе. В районе трамвайного кольца на улице Краснознамённой половодье ещё не отступило.