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12 апреля, 11:31

В Орске заделали прорванный участок дамбы

МЧС: Размытый участок дамбы в Орске восстановлен, вода в жилые районы не идёт

В городе Орске Оренбургской области восстановили повреждённый участок дамбы, который прорвало 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В Орске восстановили повреждённый участок дамбы. Видео © Telegram / МЧС России

"В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", — сказано в сообщении ведомства.

За процессом восстановления дамбы следил глава МЧС России Александр Куренков совместно с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Руководителю ведомства рассказали о проведённых инженерных работах, необходимых для ускорения процесса откачки воды из жилых районов. Специалистами используется насосно-рукавный комплекс "Шквал", который может откачивать 350 литров воды в секунду.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ночью вода из Старого города в Орске начала убывать. Уровень реки Урал снизился на 184 см — до 673 см при критической отметке в 700 см. Подтопленной оставалась низина на пересечении улиц Крайней и Огородной.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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