В Орске заделали прорванный участок дамбы

В городе Орске Оренбургской области восстановили повреждённый участок дамбы, который прорвало 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В Орске восстановили повреждённый участок дамбы. Видео © Telegram / МЧС России

"В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", — сказано в сообщении ведомства.

За процессом восстановления дамбы следил глава МЧС России Александр Куренков совместно с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Руководителю ведомства рассказали о проведённых инженерных работах, необходимых для ускорения процесса откачки воды из жилых районов. Специалистами используется насосно-рукавный комплекс "Шквал", который может откачивать 350 литров воды в секунду.