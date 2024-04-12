В Орске заделали прорванный участок дамбы
МЧС: Размытый участок дамбы в Орске восстановлен, вода в жилые районы не идёт
В городе Орске Оренбургской области восстановили повреждённый участок дамбы, который прорвало 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В Орске восстановили повреждённый участок дамбы. Видео © Telegram / МЧС России
"В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", — сказано в сообщении ведомства.
За процессом восстановления дамбы следил глава МЧС России Александр Куренков совместно с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Руководителю ведомства рассказали о проведённых инженерных работах, необходимых для ускорения процесса откачки воды из жилых районов. Специалистами используется насосно-рукавный комплекс "Шквал", который может откачивать 350 литров воды в секунду.
Ранее Life.ru рассказывал, что ночью вода из Старого города в Орске начала убывать. Уровень реки Урал снизился на 184 см — до 673 см при критической отметке в 700 см. Подтопленной оставалась низина на пересечении улиц Крайней и Огородной.
Telegram / МЧС России