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12 апреля, 17:52

В Орске восстановили 4 скважины для подачи воды и подключили к газу 6 тыс. домов

Последствия паводков в Орске. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Последствия паводков в Орске. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

В Орске в более чем шести тысячах домов восстановили подачу газа, в 180 домах вновь появилось электричество. Об этом сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"В Орске газовики уже запустили больше шести тысяч домов после отключения, по-моему, 6400 или 6600. Водоканал добавил к тем скважинам, которые были подтоплены, четыре скважины. Этого недостаточно, мы работаем на пониженных параметрах", — сказал Паслер.

Он отметил, что завтра появится возможность отсыпать дорогу к остальным скважинам, а также увеличить их количество, чтобы повысить параметры подачи воды. Кроме того, губернатор сообщил, что 180 уже подключили к электричеству, но работа с электроэнергией идёт медленней, так как нужно ждать схода воды с участков.

Вода убыла из Старого города в Орске после снижения уровня реки Урал
Вода убыла из Старого города в Орске после снижения уровня реки Урал

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня ночью вода из Старого города в Орске начала убывать. Уровень реки Урал снизился на 184 см — до 673 см при критической отметке в 700 см. Всё ещё подтоплена территория на пересечении улиц Крайней и Огородной. При этом власти восстановили повреждённый участок дамбы в Орске.

Александра Мышляева
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