За сутки в Оренбуржье от воды освободились более 1,6 тысячи жилых домов
Паводок в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В Оренбурге и области оказались подтопленными свыше 12 тысяч домов и более 17 тысяч приусадебных участков в 73 населённых пунктах и 38 СНТ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. При этом за прошедшие сутки вода ушла более чем из 1,6 тысячи жилых домов в пострадавших районах Оренбуржья.
"За текущие сутки освободились от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка в пяти населённых пунктах и четырёх муниципальных образованиях", — говорится в сообщении.
Также известно, что из зоны подтопления эвакуировано более 13 тысяч человек, около тысячи из них сейчас находятся в пунктах временного размещения.
Тем временем уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 1171 сантиметр. Это выше пикового значения, которое власти региона прогнозировали накануне.
Напомним, Оренбургская область и, в частности, Орск переживают сильнейший в истории региона паводок. Тем не менее вода уже начала уходить из города, уровень Урала постепенно снижается. Однако всё ещё подтопленной остаётся территория на пересечении улиц Крайней и Огородной. Власти уже восстановили повреждённый участок местной дамбы. В городе также заработали четыре скважины для подачи воды, а также подключили к газу более шести тысяч домов.