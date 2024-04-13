За сутки в Оренбуржье от воды освободились более 1,6 тысячи жилых домов

В Оренбурге и области оказались подтопленными свыше 12 тысяч домов и более 17 тысяч приусадебных участков в 73 населённых пунктах и 38 СНТ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. При этом за прошедшие сутки вода ушла более чем из 1,6 тысячи жилых домов в пострадавших районах Оренбуржья.

"За текущие сутки освободились от воды 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка в пяти населённых пунктах и четырёх муниципальных образованиях", — говорится в сообщении.

Также известно, что из зоны подтопления эвакуировано более 13 тысяч человек, около тысячи из них сейчас находятся в пунктах временного размещения.