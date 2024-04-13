Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1171 сантиметра

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 42 сантиметра и на данный момент составляет 1171 сантиметр. Об этом сообщил глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса.

По словам Сисы, за сутки в Оренбурге было затоплено около 800 домов и 1800 приусадебных участков. Всего затоплено около восьми тысяч приусадебных участков и трёх тысяч домовладений. По словам губернатора Дениса Паслера, власти рассчитывают, что больше уровень воды не поднимется, после чего начнётся спад. Однако для ряда территорий региона, указал он, пик паводка ещё впереди.