В Орске 15 апреля приступят к уборке и обеззараживанию территорий

В Орске уже завтра, 15 апреля, начнётся полноценная работа по уборке и обеззараживанию территории после паводка. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

В Орске восстановили повреждённый участок дамбы. Видео © Telegram / МЧС России

"В понедельник мы полноценно развернём [работу] в Орске по уборке, чистке и обеззараживанию", — сказал он в разговоре с журналистами, добавив, что все руководители предприятий города готовы оказать необходимую помощь в уборке.

По словам Паслера, для этого будет сформировано сто бригад. В настоящее время вода уже ушла из 3,2 тысячи жилых домов и приусадебных участков Орска. По словам губернатора, динамика падения её уровня устойчивая.