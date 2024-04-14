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14 апреля, 15:28

В Орске 15 апреля приступят к уборке и обеззараживанию территорий

Губернатор Паслер: Работа по уборке и обеззараживанию Орска начнётся 15 апреля

Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

В Орске уже завтра, 15 апреля, начнётся полноценная работа по уборке и обеззараживанию территории после паводка. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

В Орске восстановили повреждённый участок дамбы. Видео © Telegram / МЧС России

"В понедельник мы полноценно развернём [работу] в Орске по уборке, чистке и обеззараживанию", — сказал он в разговоре с журналистами, добавив, что все руководители предприятий города готовы оказать необходимую помощь в уборке.

По словам Паслера, для этого будет сформировано сто бригад. В настоящее время вода уже ушла из 3,2 тысячи жилых домов и приусадебных участков Орска. По словам губернатора, динамика падения её уровня устойчивая.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у региональной столицы перестал расти. Последние 12 часов он находится на отметке 1187 сантиметров.

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Напомним, в Оренбургской области действует режим ЧС, введённый из-за масштабных паводков. Паслер накануне, 13 апреля, заявил, что уровень воды в затопленных паводком районах Оренбуржья достиг максимального пика. В Орске вода начала уходить несколько дней назад. В городе уже восстановили четыре скважины для подачи воды и подключили к газу шесть тысяч домов.

Наталья Исакова
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