Паводок в Оренбурге достиг максимального пика

Уровень воды в затопленных паводком районах Оренбургской области сейчас достиг максимального пика. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"На сегодняшний день ситуация остаётся непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка", — приводит пресс-служба правительства региона его слова.

Также Паслер сообщил, что в Орске ситуация стабильная: вода продолжает уходить, специалисты уже приступили к уборке и восстановительным работам. После этого будет производиться санитарная обработка. По словам губернатора, пять специализированных машин и 50 тонн спецсредств уже завтра поступят в регион.