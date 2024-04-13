Паводок в Оренбурге достиг максимального пика
Губернатор Паслер: Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка
Паводок в Оренбурге, СНТ "Дубки". Обложка © Life.ru / Илья Исаев
Уровень воды в затопленных паводком районах Оренбургской области сейчас достиг максимального пика. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"На сегодняшний день ситуация остаётся непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка", — приводит пресс-служба правительства региона его слова.
Также Паслер сообщил, что в Орске ситуация стабильная: вода продолжает уходить, специалисты уже приступили к уборке и восстановительным работам. После этого будет производиться санитарная обработка. По словам губернатора, пять специализированных машин и 50 тонн спецсредств уже завтра поступят в регион.
Как ранее сообщал Life.ru, к утру 13 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 1171 сантиметр. Это выше пикового значения, которое власти региона прогнозировали накануне.
Напомним, в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за масштабных паводков. В административном центре региона продолжают бороться с последствиями стихии. В городе звучат сирены, а власти предупреждают, что уровень воды в Урале достиг опасных значений. Тем временем из Орска вода уже начала уходить.