Life.ru публикует видео с дрона из Оренбурга, где под водой оказался целый микрорайон
Появилось видео затопленного Оренбурга, снятое с высоты птичьего полёта
Вид затопленного Оренбурга с высоты птичьего полёта. Обложка © Предоставлено Администрацией Оренбурга
Микрорайон "Дубки" в Оренбурге полностью отрезало от другой части города из-за паводков. Соответствующие кадры с высоты птичьего полёта администрация города предоставила Life.ru.
Кадры затопленного Оренбурга. Видео © Предоставлено Администрацией Оренбурга
Часть жителей микрорайона эвакуировалась своими силами, остальных спасают правоохранители и сотрудники МЧС России. Вода также подошла к домам в жилом комплексе "Гранд парк". В настоящее время уровень реки Урал в городе составляет 11 метров 86 сантиметров — в прошлый раз подобная отметка была достигнута в 1942 году.
В Администрации Оренбурга сообщили, что все службы города работают в круглосуточном режиме, жителей призывают вовремя уезжать из затопленных районов — транспорт предоставляется. Горожан перевозят в пункты временного размещения, где есть всё необходимое, в том числе спальные места, лекарства и питание.
Напомним, в Оренбургской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за масштабных паводков. В административном центре региона продолжают бороться с последствиями стихии. В городе звучат сирены, а власти предупреждают, что уровень воды в Урале достиг опасных значений. Тем временем из Орска вода уже начала уходить.