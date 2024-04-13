Life.ru публикует видео с дрона из Оренбурга, где под водой оказался целый микрорайон

Микрорайон "Дубки" в Оренбурге полностью отрезало от другой части города из-за паводков. Соответствующие кадры с высоты птичьего полёта администрация города предоставила Life.ru.

Кадры затопленного Оренбурга. Видео © Предоставлено Администрацией Оренбурга

Часть жителей микрорайона эвакуировалась своими силами, остальных спасают правоохранители и сотрудники МЧС России. Вода также подошла к домам в жилом комплексе "Гранд парк". В настоящее время уровень реки Урал в городе составляет 11 метров 86 сантиметров — в прошлый раз подобная отметка была достигнута в 1942 году.