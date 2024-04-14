Уровень воды в реке Урал в Оренбурге перестал расти

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области не изменился за последние 12 часов. Как сообщил заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов, сейчас он находится на отметке 1187 сантиметров.

"Идёт подтопление в настоящий момент в районе переулка Кустарного, улицы Виноградной. Из хороших новостей: мы фиксируем, что за последние 12 часов уровень Урала не изменился. В настоящий момент он составляет 1187 сантиметров", — заявил чиновник журналистам.

Помимо того, он рассказал, что в настоящий момент все те улицы, которые были перекрыты, таковыми и остаются. Они, по его словам, будут открываться по мере уменьшения уровня воды. Также Кудинов подчеркнул, что городские власти совместно с сотрудниками аварийно-спасательных служб продолжают мониторинг затопленных улиц и выставляют посты.