Уровень воды в реке Урал в Оренбурге перестал расти
Замглавы Оренбурга Кудинов: Уровень воды в реке Урал не повышался 12 часов
Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области не изменился за последние 12 часов. Как сообщил заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов, сейчас он находится на отметке 1187 сантиметров.
"Идёт подтопление в настоящий момент в районе переулка Кустарного, улицы Виноградной. Из хороших новостей: мы фиксируем, что за последние 12 часов уровень Урала не изменился. В настоящий момент он составляет 1187 сантиметров", — заявил чиновник журналистам.
Помимо того, он рассказал, что в настоящий момент все те улицы, которые были перекрыты, таковыми и остаются. Они, по его словам, будут открываться по мере уменьшения уровня воды. Также Кудинов подчеркнул, что городские власти совместно с сотрудниками аварийно-спасательных служб продолжают мониторинг затопленных улиц и выставляют посты.
Как уточнил представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в беседе с журналистами, уровень воды реки Урал у Оренбурга впервые с начала паводка снизился на два сантиметра. На данный момент он находится на отметке 1185 сантиметров.
Напомним, в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за масштабных паводков. Губернатор региона Денис Паслер накануне, 13 апреля, заявил, что уровень воды в затопленных паводком районах Оренбуржья достиг максимального пика. Стоит отметить, что в последний раз об изменениях уровня воды в реке Урал также сообщалось вечером этого дня. Тогда он, как и сегодня, составлял 1187 сантиметров.
Life.ru / Илья Исаев