Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1187 сантиметров

Согласно последним данным, сейчас на территории региона подтоплено почти 11,7 тысячи домов и около 18,7 тысячи приусадебных участков. Из ряда районов эвакуировано более 13 тысяч человек, из них 1150, в том числе 220 детей, находятся в пунктах временного размещения. В самом же Оренбурге подтоплено более 3,5 тысячи домов и около 7,6 тысячи приусадебных участков. Из города эвакуировано чуть больше 1,5 тысячи человек, включая 327 детей.