Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1187 сантиметров
Паводок в Оренбурге, СНТ "Дубки". Обложка © Life.ru / Илья Исаев
Власти Оренбурга сообщили о повышении уровня воды на реке Урал. Так, к вечеру субботы, 13 апреля, он достиг отметки 1187 сантиметров.
"Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 87 сантиметров, у Орска — 699 сантиметров", — сказано в телеграм-канале пресс-службы правительства региона.
Согласно последним данным, сейчас на территории региона подтоплено почти 11,7 тысячи домов и около 18,7 тысячи приусадебных участков. Из ряда районов эвакуировано более 13 тысяч человек, из них 1150, в том числе 220 детей, находятся в пунктах временного размещения. В самом же Оренбурге подтоплено более 3,5 тысячи домов и около 7,6 тысячи приусадебных участков. Из города эвакуировано чуть больше 1,5 тысячи человек, включая 327 детей.
Ранее стало известно, что уровень воды в затопленных паводком районах Оренбургской области достиг максимального пика.
Напомним, в Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за масштабных паводков. В административном центре региона продолжают бороться с последствиями стихии. В городе звучат сирены, а власти предупреждают, что уровень воды в Урале достиг опасных значений. Тем временем из Орска вода уже начала уходить, специалисты приступили к уборке и восстановительным работам.