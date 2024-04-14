"Им там делать нечего": Биолог разнёс версию о вине грызунов в прорыве дамбы в Орске

Кандидат биологических наук Дмитрий Фёдоров прокомментировал заявление о том, что дамбу в Орске Оренбургской области якобы прорвало из-за грызунов. Как рассказал учёный в интервью корреспондентам РИА "Новости", если бы эта дамба строилась по проекту, то животным бы там было нечего делать.

Таким образом биолог прокомментировал слова генерального подрядчика компании "Спецстрой", которая построила дамбу в Орске в 2010 году, Сергея Комарова. Он утверждал, что сооружение прорвало именно из-за грызунов.

"Если строилось по проекту, укатано из плотных глин на каком-то более серьёзном основании, там грызунам делать было бы нечего вообще. Они были бы только в самом верхнем слое каких-то более мягких грунтов, которые непереуплотнённые и которые не укатывали катками при строительстве тела дамбы", — заявил директор АНО "Зелёная цивилизация".