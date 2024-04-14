"Им там делать нечего": Биолог разнёс версию о вине грызунов в прорыве дамбы в Орске
Биолог Фёдоров опроверг версию о грызунах на дамбе в Орске
Кандидат биологических наук Дмитрий Фёдоров прокомментировал заявление о том, что дамбу в Орске Оренбургской области якобы прорвало из-за грызунов. Как рассказал учёный в интервью корреспондентам РИА "Новости", если бы эта дамба строилась по проекту, то животным бы там было нечего делать.
Таким образом биолог прокомментировал слова генерального подрядчика компании "Спецстрой", которая построила дамбу в Орске в 2010 году, Сергея Комарова. Он утверждал, что сооружение прорвало именно из-за грызунов.
"Если строилось по проекту, укатано из плотных глин на каком-то более серьёзном основании, там грызунам делать было бы нечего вообще. Они были бы только в самом верхнем слое каких-то более мягких грунтов, которые непереуплотнённые и которые не укатывали катками при строительстве тела дамбы", — заявил директор АНО "Зелёная цивилизация".
По словам научного сотрудника, уплотнённый грунт не подходит грызунам для строительства жилища, так как там им нечего грызть. Там, как отметил учёный, у них нет кормовой базы, как на поле. Помимо того, животные не будут строить жилище у воды из-за угрозы затопления.
Напомним, Оренбургская область стала зоной прохождения паводка огромной силы, который подтопил уже свыше 10 тысяч домов. В то же время в Орске зафиксировали минимум три прорыва дамбы. Тем не менее вода уже начала уходить из города, уровень Урала постепенно снижается. Также сообщается, что в этом населённом пункте в более чем шести тысячах домов восстановили подачу газа, в 180 домах вновь появилось электричество.
Life.ru / Андрей Тишин