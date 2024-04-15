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15 апреля, 04:06

В Томской области около 140 домов и участков остаются затопленными

Глава Томского района Черноус: Порядка 140 домов и участков остаются под водой

Около 140 домов и участков в сёлах и садоводческих товариществах до сих пор затоплены под Томском, откуда были вывезены 84 человека. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Томского района Вячеслав Черноус.

Таким образом, затопленными остаются дома и участки в сёлах Яр, Вершинино, Батурино, Чёрная Речка, СНТ "Ягодка", "Солнечное" , "Медведка" и "Озеро Долгое".

На данный момент сохраняются два перелива дорог: 16-й километр пути Казанка – Батурино, а также 30-й километр направления Вершинино – Яр.

"Всего эвакуировано 84 человека, в том числе восемь детей. В пункте временного размещения (село Вершинино, переулок Новый, 8) находятся 12 человек, среди них — трое детей", — написал Черноус.

В границах Заречного и Спасского сельских поселений Томского района сохраняется режим ЧС муниципального характера.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Томской области объявили эвакуацию из-за паводка. Спасатели эвакуировали жителей населённых пунктов Вершинино, Батурино, Чёрная Речка, Барабинка. В Курганской области тоже непростая ситуация. Там увеличивается уровень воды, подтопило населённые пункты Притобольного района. В том числе уровень реки Тобола в Кургане превысил шесть метров.

Обложка ©

t.me / Вячеслав Черноус

Анатолий Симоненко
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