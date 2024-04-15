В Томской области около 140 домов и участков остаются затопленными

Около 140 домов и участков в сёлах и садоводческих товариществах до сих пор затоплены под Томском, откуда были вывезены 84 человека. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Томского района Вячеслав Черноус.

Таким образом, затопленными остаются дома и участки в сёлах Яр, Вершинино, Батурино, Чёрная Речка, СНТ "Ягодка", "Солнечное" , "Медведка" и "Озеро Долгое".

На данный момент сохраняются два перелива дорог: 16-й километр пути Казанка – Батурино, а также 30-й километр направления Вершинино – Яр.

"Всего эвакуировано 84 человека, в том числе восемь детей. В пункте временного размещения (село Вершинино, переулок Новый, 8) находятся 12 человек, среди них — трое детей", — написал Черноус.