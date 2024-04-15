Весенние паводки добрались до Бурятии

Помимо того, губернатор также поделился видеозаписью, на которой можно увидеть масштабы затоплений в Бурятии. Также Цыденов рассказал о том, что стало причиной паводка. По его словам, это произошло из-за затора льда на реке Селенге, который сегодня, 15 апреля, будет ликвидирован с помощью взрывчатки.