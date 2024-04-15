Весенние паводки добрались до Бурятии
Глава Бурятии Цыденов: В Иволгинском районе 11 домов попали в зону подтопления
В Бурятию тоже пришли весенние паводки. Как сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Цыденов, в Иволгинском районе подтопило 11 домов, спасатели эвакуировали 22 человека.
Паводки в Бурятии. Видео © Telegram / Алексей Цыденов
"В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых шестеро — дети", — сообщил высокопоставленный чиновник.
Помимо того, губернатор также поделился видеозаписью, на которой можно увидеть масштабы затоплений в Бурятии. Также Цыденов рассказал о том, что стало причиной паводка. По его словам, это произошло из-за затора льда на реке Селенге, который сегодня, 15 апреля, будет ликвидирован с помощью взрывчатки.
Напомним, что сейчас во многих регионах России сейчас борются с последствиями весенних паводков. Так, вчера, 14 апреля, глава Оренбурга Алексей Кудинов сообщал, что уровень воды в реке Урал перестал расти и составил 1187 сантиметров, а, по словам представителей администрации Курганской области, уровень воды в реке Тоболе продолжает увеличиваться и уже достиг отметки в шесть метров.
Telegram / Алексей Цыденов