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13 апреля, 06:37

Глава МЧС Куренков и губернатор Алтайского края с воздуха осмотрели подтопления в регионе

Глава МЧС с вертолёта осмотрел пострадавшие от паводка районы Алтайского края

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко с вертолёта оценили оперативную обстановку в регионе, страдающем от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Алтайского края с воздуха осмотрели подтопления в регионе. Видео © Telegram / МЧС России

"Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершают облёт региона для контроля оперативной обстановки и оценки последствий паводка", — говорится в сообщении.

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Напомним, на Алтайский край, как и некоторые другие регионы России, обрушились паводки. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная обстановка фиксируется в Михайловском районе, где спасатели разворачивают водоналивные дамбы, отсыпают грунт вдоль дорог и каналов, а также готовятся принимать больше эвакуированных жителей. По данным на 12 апреля, подтопленными остаются 31 жилой дом и 117 приусадебных участков в двух муниципальных образованиях. Вечером того же дня в регион прибыл Александр Куренков, он проанализирует оперативную обстановку.

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Telegram / МЧС России

Матвей Константинов
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