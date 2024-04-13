Глава МЧС Куренков и губернатор Алтайского края с воздуха осмотрели подтопления в регионе

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко с вертолёта оценили оперативную обстановку в регионе, страдающем от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на Алтайский край, как и некоторые другие регионы России, обрушились паводки. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная обстановка фиксируется в Михайловском районе, где спасатели разворачивают водоналивные дамбы, отсыпают грунт вдоль дорог и каналов, а также готовятся принимать больше эвакуированных жителей. По данным на 12 апреля, подтопленными остаются 31 жилой дом и 117 приусадебных участков в двух муниципальных образованиях. Вечером того же дня в регион прибыл Александр Куренков, он проанализирует оперативную обстановку.