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12 апреля, 18:37

Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить ситуацию с паводками

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций Александр Куренков прибыл с визитом в Алтайский край, где он совместно с главой региона Виктором Томенко проанализирует оперативную обстановку.

Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край. Видео © Telegram / МЧС России

"Глава ведомства проконтролирует ход работ по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению, принимаемые меры социальной поддержки и осуществление выплат пострадавшим", сказано в сообщении телеграм-канала пресс-службы ведомства.

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Ранее глава МЧС Куренков поручил главам регионов с повышенной паводковой опасностью создать запасы еды и воды в случае угрозы новых паводков. Министр чрезвычайных ситуаций распорядился запасти также медикаменты, дезинфицирующие средства и предметы первой необходимости.

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Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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