Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить ситуацию с паводками
Глава Министерства чрезвычайных ситуаций Александр Куренков прибыл с визитом в Алтайский край, где он совместно с главой региона Виктором Томенко проанализирует оперативную обстановку.
Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край. Видео © Telegram / МЧС России
"Глава ведомства проконтролирует ход работ по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению, принимаемые меры социальной поддержки и осуществление выплат пострадавшим", — сказано в сообщении телеграм-канала пресс-службы ведомства.
Ранее глава МЧС Куренков поручил главам регионов с повышенной паводковой опасностью создать запасы еды и воды в случае угрозы новых паводков. Министр чрезвычайных ситуаций распорядился запасти также медикаменты, дезинфицирующие средства и предметы первой необходимости.
Telegram / МЧС России