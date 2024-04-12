Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край, чтобы оценить ситуацию с паводками

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций Александр Куренков прибыл с визитом в Алтайский край, где он совместно с главой региона Виктором Томенко проанализирует оперативную обстановку.

Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край. Видео © Telegram / МЧС России

"Глава ведомства проконтролирует ход работ по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению, принимаемые меры социальной поддержки и осуществление выплат пострадавшим", — сказано в сообщении телеграм-канала пресс-службы ведомства.