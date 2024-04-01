"Пацаны, клюёт?": Смышлёные дети с удочками нашли плюсы даже в сильном паводке на Алтае

Мальчишек, промышляющих с удочкой в луже у гаража, засняли из проезжающей мимо машины. На вопрос, кого они ловят, школьники ответили: "Карасей!" — и тут же вытянули рыбку.

Напомним, в субботу в Алтайском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная обстановка — в Михайловском районе. Там разворачивают водоналивные дамбы, отсыпают грунт вдоль дорог и каналов и готовят дополнительные пункты размещения для местных жителей. По информации МЧС, в зоне подтопления оказались 478 домов и 943 приусадебных участка. Введено ограничение на девяти участках автодорог. В трёх пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей.