Уровень воды в реке Тоболе в Кургане превысил шесть метров
Власти: Уровень воды в реке Тоболе в Кургане вырос до 619 см
Власти Курганской области сообщили об очередном повышении уровня воды в реке Тоболе. Как передаёт региональная администрация в телеграм-канале, за четыре часа этот показатель в областном центре увеличился на 23 сантиметра.
Чиновники сообщили, что замеры проводились в шесть часов утра по местному времени (04:00 мск). На тот момент уровень воды в реке Тоболе в Кургане достиг отметки 619 сантиметров.
"Бараба, Кетовский округ, в это же время 226 см, +23 см за два часа. Рост уровня воды, по данным Кетовского округа, в районе населённых пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние два часа составляет от +18 до +20 см", — добавили представители региональной администрации.
Напомним, что прямо сейчас в Курганской области местные жители пытаются спастись от паводков. Так, пару дней назад глава региона Вадим Шумков предупредил, что на Курган надвигается волна длиной 30–50 километров. А до этого глава Минздрава Михаил Мурашко провёл совещание с руководством Департамента здравоохранения Курганской области по вопросу оказания помощи во время паводков. Помимо того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что паводок в Кургане уже выходит на пик.
Telegram / МЧС Курганской области