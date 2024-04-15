Уровень воды в реке Тоболе в Кургане превысил шесть метров

Власти Курганской области сообщили об очередном повышении уровня воды в реке Тоболе. Как передаёт региональная администрация в телеграм-канале, за четыре часа этот показатель в областном центре увеличился на 23 сантиметра.

Чиновники сообщили, что замеры проводились в шесть часов утра по местному времени (04:00 мск). На тот момент уровень воды в реке Тоболе в Кургане достиг отметки 619 сантиметров.