Уровень воды в реке Тобол у Кургана превзошёл отметку неблагоприятного явления

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысил отметку неблагоприятного явления. По данным на 20:00 по местному времени (18:00 по Москве), за два часа вода поднялась на десять сантиметров — до 704, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идёт колоссальный объём воды. На 20:00 он составляет 704 сантиметра", — говорится в сообщении.

Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 сантиметров, опасные — при 850.