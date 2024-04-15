Уровень воды в реке Тобол у Кургана превзошёл отметку неблагоприятного явления
Паводок в Кургане. Обложка © Telegram / ЧП Курган
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана превысил отметку неблагоприятного явления. По данным на 20:00 по местному времени (18:00 по Москве), за два часа вода поднялась на десять сантиметров — до 704, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идёт колоссальный объём воды. На 20:00 он составляет 704 сантиметра", — говорится в сообщении.
Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 сантиметров, опасные — при 850.
Ранее сегодня сообщалось, что большая вода приблизилась к Кургану, её объём колоссальный. Микрорайон Нижняя Утятка, в частности, уже отрезан паводковыми водами, начало затапливать садовые и дачные товарищества на правобережье. Губернатор региона Вадим Шумков призвал местных жителей увозить детей, стариков и маломобильных родственников в пункты временного размещения либо к друзьям и знакомым.