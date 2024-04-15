Под Курганом спасли брошенную во время паводка слепую собаку со сломанными лапами
В Курганской области волонтёры спасли слепую собаку со сломанными лапами. Как сообщает ГТРК "Курган", хозяева бросили бедолагу, когда спасались от паводка.
В Курганской области волонтёры спасли слепую собаку со сломанными лапами. Видео © VK / ГТРК «КУРГАН» | Новости
Беспомощного пёселя нашли в СНТ "Просвещенец", он сидел в будке на привязи. В настоящее время его везут в ветклинику. Спасением собаки занимались добровольцы из Челябинска и Ямала. На опубликованных кадрах видно, что они выносили животное на руках.
Ранее Life.ru сообщал о спасении 12 кошек в пострадавшем от паводка Орске. Всю дюжину пушистиков добровольцы достали из одного дома, их хозяйка, к счастью, уже нашлась.
Кадр из видео VK / ГТРК «КУРГАН» | Новости