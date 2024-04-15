Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 13:10

Под Курганом спасли брошенную во время паводка слепую собаку со сломанными лапами

В Курганской области волонтёры спасли слепую собаку со сломанными лапами. Как сообщает ГТРК "Курган", хозяева бросили бедолагу, когда спасались от паводка.

В Курганской области волонтёры спасли слепую собаку со сломанными лапами. Видео © VK / ГТРК «КУРГАН» | Новости

Волонтёры Гумкорпуса со всего Урала работают в подтопленных районах Курганщины
Волонтёры Гумкорпуса со всего Урала работают в подтопленных районах Курганщины

Беспомощного пёселя нашли в СНТ "Просвещенец", он сидел в будке на привязи. В настоящее время его везут в ветклинику. Спасением собаки занимались добровольцы из Челябинска и Ямала. На опубликованных кадрах видно, что они выносили животное на руках.

Ранее Life.ru сообщал о спасении 12 кошек в пострадавшем от паводка Орске. Всю дюжину пушистиков добровольцы достали из одного дома, их хозяйка, к счастью, уже нашлась.

Одни спасают, другие — бросают: Life.ru узнал, как обстоят дела с животными и скотом в затопленном Орске
Одни спасают, другие — бросают: Life.ru узнал, как обстоят дела с животными и скотом в затопленном Орске
Обложка ©

Кадр из видео VK / ГТРК «КУРГАН» | Новости

Наталья Исакова
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Животные
  • Происшествия
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров