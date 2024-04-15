Волонтёры Гумкорпуса со всего Урала работают в подтопленных районах Курганщины

Волонтёры из регионов Уральского федерального округа работают на подтопленных территориях Курганской области. Их помощь нужна в пунктах временного размещения и распределения гумпомощи, некоторые задействованы в укреплении дамб, а другие на лодках патрулируют улицы, оказавшиеся в воде.

Волонтёры из регионов Уральского федерального округа работают на подтопленных территориях Курганской области. Видео © Telegram / UrFO_INFO

Среди тех, кто отправился на помощь курганцам, много представителей Гуманитарного добровольческого корпуса. Сбор волонтёров ведётся по поручению полномочного представителя Президента в УрФО Владимира Якушева.

"Работы по подготовке к приходу воды в Курганской области идут круглосуточно. Жители региона добровольно оказывают помощь специальным службам в подготовке к паводку — это студенты, работники заводов, семьи. Уверен, что жители других регионов УрФО не оставят в беде соседей", — подчеркнул полпред.

Если вы хотите стать добровольцем Гумкорпуса, необходимо заполнить форму регистрации.