"Вспомнили, что они русские": В Кургане рассказали, как люди сплотились на фоне жуткого паводка

Курганская область продолжает бороться с паводками. Как рассказала в интервью телеканалу "360" жительница областного центра Анастасия, проживающие в областном центре граждане сплотились на фоне удара стихии.

Во время беседы с журналистами женщина вспомнила обстановку, которая происходила в регионе во время паводков в 2014 году. Тогда, по её словам, она видела только злобных и кусающих друг друга людей, которые обгоняли, лезли и толкали друг друга машинами.

"Люди поменялись, вспомнили, что они русские, которые друг друга любят и уважают", — заявила Анастасия, отметив, что сейчас все друг друга пропускают.

Эвакуацию, по словам женщины, объявили "уже давно". Открылись пункты временного размещения, для животных оборудовали 100 будок неподалеку от ипподрома, а приюты для животных переехали из затопляемых зон.