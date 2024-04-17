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17 апреля, 00:28

"Вспомнили, что они русские": В Кургане рассказали, как люди сплотились на фоне жуткого паводка

Жительница Кургана Анастасия заявила, что люди очень сплотились на фоне паводка

Паводок в Кургане. Обложка © Telegram / Город Курган

Паводок в Кургане. Обложка © Telegram / Город Курган

Курганская область продолжает бороться с паводками. Как рассказала в интервью телеканалу "360" жительница областного центра Анастасия, проживающие в областном центре граждане сплотились на фоне удара стихии.

Во время беседы с журналистами женщина вспомнила обстановку, которая происходила в регионе во время паводков в 2014 году. Тогда, по её словам, она видела только злобных и кусающих друг друга людей, которые обгоняли, лезли и толкали друг друга машинами.

"Люди поменялись, вспомнили, что они русские, которые друг друга любят и уважают", — заявила Анастасия, отметив, что сейчас все друг друга пропускают.

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Эвакуацию, по словам женщины, объявили "уже давно". Открылись пункты временного размещения, для животных оборудовали 100 будок неподалеку от ипподрома, а приюты для животных переехали из затопляемых зон.

Ранее Life.ru писал, что уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти и к двум ночи по местному времени (00:00 мск) достиг уже 830 сантиметров. Подъём за два часа составил 26 сантиметров.

Алексей Соловьёв
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