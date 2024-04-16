Наращивание дамбы в Кургане идёт круглосуточно, каждый день в работе участвует 4000 человек, уже отсыпано более 17 километров преграды. Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Вадим Шумков прибыли на место, чтобы осмотреть насыпь и оценить проделанную работу.

Глава МЧС Куренков и губернатор Шумков осмотрели дамбу в Кургане. Видео © Telegram / МЧС России

"Необходимо оповещать жителей о надвигающейся беде. В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку. Особое внимание — маломобильным, пенсионерам, детям и одиноким гражданам", — отметил Куренков.

Губернатор Вадим Шумков добавил, что в связи с накаляющейся обстановкой в регионе власти организовали подомовый обход граждан. Кроме того, была налажена работа систем экстренного оповещения и предупредительных сирен, чтобы в критической ситуации оперативно донести до людей всю нужную информацию. Также глава области добавил, что в местах, где есть риск затопления, принимаются все необходимые меры.