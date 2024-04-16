Спасённой в Кургане слепой собаке со сломанными ногами найдут новый дом
Гумкорпус передаст в приют спасённую во время эвакуации в Кургане слепую собаку
Спасённая в Кургане слепая собака. Кадр из видео VK / ГТРК "КУРГАН" | Новости
Волонтёр Гуманитарного добровольческого корпуса рассказал о спасении слепой собаки со сломанными ногами, которую оставили хозяева во время эвакуации территории с повышенной паводковой опасностью в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба Гумкорпуса в своём телеграм-канале.
Доброволец Гумкорпуса рассказал об операции по спасению собаки с подтопленного участка. Видео © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус
В ходе вывода людей с территорий, попавших в зону подтопления, волонтёры обнаружили слепую собаку с перебитыми задними лапами. Животное не могло самостоятельно покинуть участок, на котором его оставили хозяева.
"Когда услышали лай, решили с напарником проверить участок. Увидели собаку, стали подзывать её к себе, но она не реагировала на команды. На этот момент дом уже был частично подтоплен. Ещё бы чуть-чуть — и животное уже было бы не спасти. Хозяин оставил её умирать", — вспоминает волонтёр Гумкорпуса.
Добровольческий отряд решил вынести несчастную собаку на автомобильном колесе, валявшемся неподалёку. Гумкорпус передаст животное в приют, где за ним продолжит ухаживать ветеринар.
Ранее жители левобережья Кургана начали экстренную эвакуацию в связи с угрозой паводка. Уровень воды в реке Тоболе повысился на шесть сантиметров, тем самым достигнув новой критической отметки — 748 сантиметров. Специалисты Уральского гидрометцентра считают, что ситуация будет ухудшаться до 18 апреля.