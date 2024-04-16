Спасённой в Кургане слепой собаке со сломанными ногами найдут новый дом

Волонтёр Гуманитарного добровольческого корпуса рассказал о спасении слепой собаки со сломанными ногами, которую оставили хозяева во время эвакуации территории с повышенной паводковой опасностью в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба Гумкорпуса в своём телеграм-канале.

Доброволец Гумкорпуса рассказал об операции по спасению собаки с подтопленного участка. Видео © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус

В ходе вывода людей с территорий, попавших в зону подтопления, волонтёры обнаружили слепую собаку с перебитыми задними лапами. Животное не могло самостоятельно покинуть участок, на котором его оставили хозяева.

"Когда услышали лай, решили с напарником проверить участок. Увидели собаку, стали подзывать её к себе, но она не реагировала на команды. На этот момент дом уже был частично подтоплен. Ещё бы чуть-чуть — и животное уже было бы не спасти. Хозяин оставил её умирать", — вспоминает волонтёр Гумкорпуса.

Добровольческий отряд решил вынести несчастную собаку на автомобильном колесе, валявшемся неподалёку. Гумкорпус передаст животное в приют, где за ним продолжит ухаживать ветеринар.