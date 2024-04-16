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Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили более 561 млн

16 апреля, 08:26
Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Более 27 тысяч пострадавших от паводков жителей Оренбургской области получили материальную помощь, всего выплачено свыше 561 миллиона рублей. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

"Оказание материальной помощи пострадавшим жителям продолжается. Уже 27 628 человек получили выплаты на сумму более 561 миллиона рублей", — сказано в заявлении.

Собеседник агентства пояснил, что 27 381 человек уже получили единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей, а 247 жителям выделены средства в связи с утратой имущества (50 тысяч — 100 тысяч рублей). На данный момент подано 304 901 заявлений от пострадавших.

Стало известно, сколько жителей Оренбуржья лишились имущества из-за паводка
Стало известно, сколько жителей Оренбуржья лишились имущества из-за паводка

Ранее сообщалось, что жителям Оренбургской области, чьи дома пострадали от паводка, компенсируют аренду временного жилья на срок до трёх месяцев. Также власти Оренбуржья предлагают другой вариант — оплатить пребывание в гостинице, пансионате или доме отдыха. В Орске таких учреждений не так много, поэтому горожан могут разместить в Оренбурге, Новотроицке и других муниципальных образованиях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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