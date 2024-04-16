Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили более 561 млн 16 апреля, 08:26 Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Более 27 тысяч пострадавших от паводков жителей Оренбургской области получили материальную помощь, всего выплачено свыше 561 миллиона рублей. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

"Оказание материальной помощи пострадавшим жителям продолжается. Уже 27 628 человек получили выплаты на сумму более 561 миллиона рублей", — сказано в заявлении.

Собеседник агентства пояснил, что 27 381 человек уже получили единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей, а 247 жителям выделены средства в связи с утратой имущества (50 тысяч — 100 тысяч рублей). На данный момент подано 304 901 заявлений от пострадавших.

Ранее сообщалось, что жителям Оренбургской области, чьи дома пострадали от паводка, компенсируют аренду временного жилья на срок до трёх месяцев. Также власти Оренбуржья предлагают другой вариант — оплатить пребывание в гостинице, пансионате или доме отдыха. В Орске таких учреждений не так много, поэтому горожан могут разместить в Оренбурге, Новотроицке и других муниципальных образованиях.

Авторы Татьяна Миссуми