Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатят компенсацию на аренду жилья
Паводок в Оренбурге. Обложка © Life.ru / Илья Исаев
Жителям Оренбургской области, чьи дома пострадали от паводка, компенсируют аренду временного жилья на срок до трёх месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Губернатор Денис Паслер принял решение о возмещении аренды съёмного жилья в течение трёх месяцев: 10 тысяч рублей одиноко проживающему гражданину и 20 тысяч рублей семье от двух и более человек", — говорится в сообщении.
Данные выплаты будут производиться в течение трёх месяцев и не предназначены для тех, кто имеет в собственности два и более жилых помещения, не затронутых паводком. Выплата будет предоставляться с момента обращения на срок один месяц для граждан, которые проживают в квартире на втором этаже многоквартирного дома или выше, и на три месяца — для тех, кто проживает на первом этаже, в частном жилом или садовом доме.
Также власти Оренбургской области предлагают другой вариант помощи жителям — оплатить пребывание в гостинице, пансионате или доме отдыха. В Орске таких учреждений не так много, поэтому горожан могут разместить в Оренбурге, Новотроицке и других муниципальных образованиях.
Напомним, в Оренбургской области действует режим ЧС, введённый из-за масштабных паводков. Паслер накануне, 13 апреля, заявил, что уровень воды в затопленных паводком районах Оренбуржья достиг максимального пика. В Орске же вода начала уходить несколько дней назад. В городе уже восстановили четыре скважины для подачи воды и подключили к газу шесть тысяч домов.