Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатят компенсацию на аренду жилья

"Губернатор Денис Паслер принял решение о возмещении аренды съёмного жилья в течение трёх месяцев: 10 тысяч рублей одиноко проживающему гражданину и 20 тысяч рублей семье от двух и более человек", — говорится в сообщении.

Данные выплаты будут производиться в течение трёх месяцев и не предназначены для тех, кто имеет в собственности два и более жилых помещения, не затронутых паводком. Выплата будет предоставляться с момента обращения на срок один месяц для граждан, которые проживают в квартире на втором этаже многоквартирного дома или выше, и на три месяца — для тех, кто проживает на первом этаже, в частном жилом или садовом доме.