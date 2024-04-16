Жителей левобережья Кургана призвали срочно эвакуироваться из-за паводка 16 апреля, 08:11 Паводок в Кургане. Обложка © Telegram / ЧП Курган

Возле Кургана уровень воды в Тоболе вырос ещё на шесть сантиметров, тем самым достигнув новой критической отметки — 748 сантиметров. Об этом сообщила горадминистрация, приведя данные на 12:00 по местному времени (10:00 по Москве).

Сейчас населению левобережья Кургана приходят СМС от экстренных служб. Жителям, проживающим на территории до защитной дамбы, настоятельно рекомендовано начать эвакуацию, так как вода в реке прибывает стремительными темпами. В Уральском гидрометцентре ожидают, что ситуация будет ухудшаться вплоть до 18 апреля.

"Жители микрорайона, СНТ, ДНТ на левобережной стороне Кургана до защитной дамбы, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает! Тел. 112", — сказано в СМС-рассылке.

Напомним, режим ЧС регионального масштаба объявлен в Курганской области. Губернатор Вадим Шумков уже предупредил жителей о надвигающемся паводке и показал в своём телеграм-канале кадры спутниковой и аэрофотосъёмки. Утром 16 апреля уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг 742 сантиметров. Сейчас затоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести посёлках на берегу Тобола.

Авторы Татьяна Миссуми