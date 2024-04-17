Власти Кургана предупредили о колоссальном объёме воды, идущем на город

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти и достиг уже 830 сантиметров. Подъём за последние два часа составил 26 сантиметров, предупредила городская администрация.

"Уровень воды в Тоболе продолжает расти, рост стал более интенсивным. В Кургане на 17 апреля на 2:00 (00:00 мск — Прим. Life.ru) уровень составляет 830 см", — гласит публикация.