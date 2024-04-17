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16 апреля, 21:55

Власти Кургана предупредили о колоссальном объёме воды, идущем на город

Уровень воды в реке Тобол вблизи Кургана вырос до 830 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти и достиг уже 830 сантиметров. Подъём за последние два часа составил 26 сантиметров, предупредила городская администрация.

"Уровень воды в Тоболе продолжает расти, рост стал более интенсивным. В Кургане на 17 апреля на 2:00 (00:00 мск — Прим. Life.ru) уровень составляет 830 см", — гласит публикация.

Также рост продолжается в Кетовском округе. Жителей подтопляемых зон призывают незамедлительно эвакуироваться. Стихия движется в сторону Белозёрского округа, его жителей призвали эвакуироваться.

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Между тем Курган продолжает активно готовиться к весеннему паводку. В городе круглосуточно возводится многокилометровая дамба. Параллельно производится оповещение населения.

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Telegram / Город Курган

Илья Пушкарев
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