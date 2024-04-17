Правобережная часть Кургана ушла под воду
Губернатор Шумков: Затопило правобережную часть Кургана, где расположено 100 СНТ
Правый берег Кургана, на котором находятся более ста садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплен. Теперь жителям и властям региона придётся бороться с паводком в районах и центре города. Об этом сообщил глава области Вадим Шумков у себя в телеграм-канале.
"Правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Наша с вами задача — до последней возможности бороться за микрорайоны левого берега и центра города, не пуская сюда воду", — написал он.
Губернатор рекомендовал подготовиться и приступать к эвакуации самостоятельно жителям сёл Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению от города Кургана.
Ранее уровень воды в реке Тоболе в Кургане поднялся на 850 сантиметров и продолжает расти. Похожая обстановка наблюдается и в пригороде областного центра. Власти региона призывают жителей выезжать из опасных районов, не дожидаясь, пока вода доберётся до их домов.
Life.ru / Илья Исаев