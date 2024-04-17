Правобережная часть Кургана ушла под воду

Правый берег Кургана, на котором находятся более ста садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплен. Теперь жителям и властям региона придётся бороться с паводком в районах и центре города. Об этом сообщил глава области Вадим Шумков у себя в телеграм-канале.

"Правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Наша с вами задача — до последней возможности бороться за микрорайоны левого берега и центра города, не пуская сюда воду", — написал он.

Губернатор рекомендовал подготовиться и приступать к эвакуации самостоятельно жителям сёл Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению от города Кургана.