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17 апреля, 09:36

Правобережная часть Кургана ушла под воду

Губернатор Шумков: Затопило правобережную часть Кургана, где расположено 100 СНТ

Правый берег Кургана, на котором находятся более ста садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплен. Теперь жителям и властям региона придётся бороться с паводком в районах и центре города. Об этом сообщил глава области Вадим Шумков у себя в телеграм-канале.

"Правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Наша с вами задача — до последней возможности бороться за микрорайоны левого берега и центра города, не пуская сюда воду", — написал он.

Губернатор рекомендовал подготовиться и приступать к эвакуации самостоятельно жителям сёл Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению от города Кургана.

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Ранее уровень воды в реке Тоболе в Кургане поднялся на 850 сантиметров и продолжает расти. Похожая обстановка наблюдается и в пригороде областного центра. Власти региона призывают жителей выезжать из опасных районов, не дожидаясь, пока вода доберётся до их домов.

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Life.ru / Илья Исаев

Владимир Озеров
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