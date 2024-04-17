"А как же рассада?": Волонтёры с боем спасали из СНТ под Курганом 96-летнего упрямца

В Курганской области в одном из затопленных СНТ волонтёрам буквально с боем пришлось спасать 96-летнего дедушку. Пожилой мужчина ни за что не хотел бросать свою рассаду, а потому отказывался эвакуироваться, пишет Ura.ru.

"Смотрим, а у него уже прорвало реку. Вода идёт сплошным большим потоком. Никуда не хочет, говорил, что никуда не поедет. Слава богу, уговорили", — рассказала представитель АНО "Гуманитарный добровольческий корпус" из ХМАО Елена Лазарева.