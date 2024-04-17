"А как же рассада?": Волонтёры с боем спасали из СНТ под Курганом 96-летнего упрямца
96-летнего дедушку, который не хотел бросать рассаду, с боем эвакуировали из Кургана
В Курганской области в одном из затопленных СНТ волонтёрам буквально с боем пришлось спасать 96-летнего дедушку. Пожилой мужчина ни за что не хотел бросать свою рассаду, а потому отказывался эвакуироваться, пишет Ura.ru.
"Смотрим, а у него уже прорвало реку. Вода идёт сплошным большим потоком. Никуда не хочет, говорил, что никуда не поедет. Слава богу, уговорили", — рассказала представитель АНО "Гуманитарный добровольческий корпус" из ХМАО Елена Лазарева.
По её словам, таких, как этот дедушка, в регионе довольно много, но большинство упрямцев после долгих уговоров всё-таки соглашаются на эвакуацию в безопасное место.
Ранее уровень воды в реке Тоболе в Кургане поднялся на 850 сантиметров и продолжает расти. Похожая обстановка наблюдается и в пригороде областного центра. Власти региона призывают жителей выезжать из опасных районов, не дожидаясь, пока вода доберётся до их домов. Между тем правый берег Кургана, на котором находится более ста садовых товариществ и несколько микрорайонов, полностью ушёл под воду.
Life.ru