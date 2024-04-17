"Как тебя угораздило?": Патруль МЧС на лодке спас от верной смерти тонущего пса под Самарой

Спасатели эвакуировали на лодке собаку, которую обнаружили при патрулировании затопленного села Заливного в Самарской области. Кадры со спасённым животным опубликовала пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Сотрудники МЧС спасли собаку во время патрулирования подтопленного села в Самарской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Вот! Спасли животинку!" — порадовался рулевой, пока его напарник успокаивал вымокшего и напуганного пса.

Почти обессилевшую собаку спасатели обнаружили вчера во время патруля по затопленному селу — пёс держался на поверхности воды из последних сил. Патрульные не оставили пса в беде, вытащили из воды и усадили в лодку. Теперь ему ничто не угрожает, а позже для него найдут хозяев.