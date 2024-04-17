"Как тебя угораздило?": Патруль МЧС на лодке спас от верной смерти тонущего пса под Самарой
Патруль МЧС спас тонущего пса в подтопленном Заливном Самарской области
Спасатели эвакуировали на лодке собаку, которую обнаружили при патрулировании затопленного села Заливного в Самарской области. Кадры со спасённым животным опубликовала пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Сотрудники МЧС спасли собаку во время патрулирования подтопленного села в Самарской области. Видео © Telegram / МЧС России
"Вот! Спасли животинку!" — порадовался рулевой, пока его напарник успокаивал вымокшего и напуганного пса.
Почти обессилевшую собаку спасатели обнаружили вчера во время патруля по затопленному селу — пёс держался на поверхности воды из последних сил. Патрульные не оставили пса в беде, вытащили из воды и усадили в лодку. Теперь ему ничто не угрожает, а позже для него найдут хозяев.
В начале апреля мощнейшие паводки пришли в российские регионы, одним из них стала Самарская область, хотя там ситуация и не столь критическая, как в Оренбургской. Ранее сообщалось, что сотрудники служб спасения успешно эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в регионе. В целом в области фиксируют положительную динамику — вода постепенно отступает от жилых домов и приусадебных участков.
Telegram / МЧС России