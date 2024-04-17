Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 08:47

"Как тебя угораздило?": Патруль МЧС на лодке спас от верной смерти тонущего пса под Самарой

Патруль МЧС спас тонущего пса в подтопленном Заливном Самарской области

Спасатели эвакуировали на лодке собаку, которую обнаружили при патрулировании затопленного села Заливного в Самарской области. Кадры со спасённым животным опубликовала пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Сотрудники МЧС спасли собаку во время патрулирования подтопленного села в Самарской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Вот! Спасли животинку!" порадовался рулевой, пока его напарник успокаивал вымокшего и напуганного пса.

Почти обессилевшую собаку спасатели обнаружили вчера во время патруля по затопленному селу — пёс держался на поверхности воды из последних сил. Патрульные не оставили пса в беде, вытащили из воды и усадили в лодку. Теперь ему ничто не угрожает, а позже для него найдут хозяев.

В Самарской области при эвакуации людей перевернулась лодка
В Самарской области при эвакуации людей перевернулась лодка

В начале апреля мощнейшие паводки пришли в российские регионы, одним из них стала Самарская область, хотя там ситуация и не столь критическая, как в Оренбургской. Ранее сообщалось, что сотрудники служб спасения успешно эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в регионе. В целом в области фиксируют положительную динамику — вода постепенно отступает от жилых домов и приусадебных участков.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Животные
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Происшествия
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров