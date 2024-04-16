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16 апреля, 16:16

В Курганской области подтоплены 334 дома и свыше тысячи придомовых участков

Число домов, подтопленных в результате аномального паводка в Курганской области, выросло до 334, придомовых участков — до 1148. Об этом доложил глава региона Вадим Шумков на координационном совещании с участием главы МЧС Александра Куренкова.

Оперативное совещание МЧС по вопросам паводка в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС России

По словам губернатора, проводятся оповещение населения и превентивная эвакуация из возможной зоны затопления. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей. К работам привлечены свыше 4400 специалистов, более 1100 единиц техники и 264 плавсредства.

Куренков, заслушав доклад региональных властей, отметил, что в данной ситуации психологическая нагрузка и тревожность у людей высокая. Жители иногда не понимают элементарных вещей, которые для спасателей очевидны, поэтому задача на местах — помогать и терпеливо разъяснять населению, какие меры необходимо предпринять перед угрозой большой воды.

"Лучшая хитрость — это честность. Если мы будем говорить с людьми честно, они нам будут верить и слушать, а значит, чётко и внятно выполнять всё то, что мы от них просим", — резюмировал Александр Куренков.

Названы регионы России, которые находятся под угрозой новых подтоплений
Названы регионы России, которые находятся под угрозой новых подтоплений

Напомним, многие российские регионы оказались на пути мощных весенних паводков. По словам замглавы Оренбурга Алексея Кудинова, на 14 апреля уровень воды в Урале прекратил подниматься и остановился на отметке 1187 сантиметров. В свою очередь представители администрации Курганской области сообщили, что река Тобол продолжает подниматься — уровень достиг уже шестиметровой отметки. А 15 апреля стало известно о том, что с разливом реки столкнулась и Бурятия — в Иволгинском районе республики оказались подтоплены 11 домов, спасатели эвакуировали 22 местных жителя.

Обложка ©

LIFE.ru

Марина Калегина
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