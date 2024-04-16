В Курганской области подтоплены 334 дома и свыше тысячи придомовых участков

Число домов, подтопленных в результате аномального паводка в Курганской области, выросло до 334, придомовых участков — до 1148. Об этом доложил глава региона Вадим Шумков на координационном совещании с участием главы МЧС Александра Куренкова.

Оперативное совещание МЧС по вопросам паводка в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС России

По словам губернатора, проводятся оповещение населения и превентивная эвакуация из возможной зоны затопления. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей. К работам привлечены свыше 4400 специалистов, более 1100 единиц техники и 264 плавсредства.

Куренков, заслушав доклад региональных властей, отметил, что в данной ситуации психологическая нагрузка и тревожность у людей высокая. Жители иногда не понимают элементарных вещей, которые для спасателей очевидны, поэтому задача на местах — помогать и терпеливо разъяснять населению, какие меры необходимо предпринять перед угрозой большой воды.