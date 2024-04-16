В Курганской области подтоплены 334 дома и свыше тысячи придомовых участков
Число домов, подтопленных в результате аномального паводка в Курганской области, выросло до 334, придомовых участков — до 1148. Об этом доложил глава региона Вадим Шумков на координационном совещании с участием главы МЧС Александра Куренкова.
Оперативное совещание МЧС по вопросам паводка в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС России
По словам губернатора, проводятся оповещение населения и превентивная эвакуация из возможной зоны затопления. В 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, в том числе 217 детей. К работам привлечены свыше 4400 специалистов, более 1100 единиц техники и 264 плавсредства.
Куренков, заслушав доклад региональных властей, отметил, что в данной ситуации психологическая нагрузка и тревожность у людей высокая. Жители иногда не понимают элементарных вещей, которые для спасателей очевидны, поэтому задача на местах — помогать и терпеливо разъяснять населению, какие меры необходимо предпринять перед угрозой большой воды.
"Лучшая хитрость — это честность. Если мы будем говорить с людьми честно, они нам будут верить и слушать, а значит, чётко и внятно выполнять всё то, что мы от них просим", — резюмировал Александр Куренков.
Напомним, многие российские регионы оказались на пути мощных весенних паводков. По словам замглавы Оренбурга Алексея Кудинова, на 14 апреля уровень воды в Урале прекратил подниматься и остановился на отметке 1187 сантиметров. В свою очередь представители администрации Курганской области сообщили, что река Тобол продолжает подниматься — уровень достиг уже шестиметровой отметки. А 15 апреля стало известно о том, что с разливом реки столкнулась и Бурятия — в Иволгинском районе республики оказались подтоплены 11 домов, спасатели эвакуировали 22 местных жителя.
LIFE.ru