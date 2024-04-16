Названы регионы России, которые находятся под угрозой новых подтоплений
Член РАН Тишков: Следующие паводки могут произойти в Сибири и на Дальнем Востоке
В российских регионах ожидаются новые подтопления. На этот раз их причиной могут стать реки Обь и Енисей. Они следуют после Урала и Тобола, разлив которых ранее уже спровоцировал ЧС в Оренбургской и Курганской областях. Об этом предупредил главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.
"Какие дальше реки будут, — это, несомненно, бассейн Оби. Какие-то ожидаются подтопления в верховьях Енисея. В том числе Алтай станет сейчас ареной для наводнений. И чаще всего это будет человеческий фактор, который мешает свободному пропуску стока реки. Когда строятся хлипкие гидротехнические сооружения, которые любым порывом размывает и прорывает, и тогда жертвами становятся люди и их постройки", — рассказал он в беседе с URA.ru.
По мнению учёного, следующей зоной возможных подтоплений станет Центральная и Южная Сибирь. После бедствие может прийти на Дальний Восток, но этого следует ожидать ближе к наступлению сезона дождей, а сейчас там засуха и лесные пожары. Он также отметил, что паводки в России происходят каждый год в рамках естественного разлива рек, но наводнением они считаются, только когда приходят в населённые пункты и оказывают непосредственное влияние на жизнь людей.
Собеседник агентства добавил, что нельзя строить дома в речных поймах, иначе в первую очередь затопит именно эти постройки. Тем не менее эту опасность зачастую не берут в расчёт, и люди сами идут навстречу стихийному бедствию вместо того, чтобы отнестись к природным рискам с должной серьёзностью.
Напомним, многие российские регионы оказались на пути мощных весенних паводков. По словам замглавы Оренбурга Алексея Кудинова, на 14 апреля уровень воды в Урале прекратил подниматься и остановился на отметке в 1187 сантиметров. В свою очередь, представители администрации Курганской области сообщили, что река Тобол продолжает подниматься — уровень достиг уже шестиметровой отметки. А 15 апреля стало известно о том, что с разливом реки столкнулась и Бурятия — в Иволгинском районе республики оказались подтоплены 11 домов, спасатели эвакуировали 22 местных жителя.
Life.ru / Илья Исаев