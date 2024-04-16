Названы регионы России, которые находятся под угрозой новых подтоплений

В российских регионах ожидаются новые подтопления. На этот раз их причиной могут стать реки Обь и Енисей. Они следуют после Урала и Тобола, разлив которых ранее уже спровоцировал ЧС в Оренбургской и Курганской областях. Об этом предупредил главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

"Какие дальше реки будут, — это, несомненно, бассейн Оби. Какие-то ожидаются подтопления в верховьях Енисея. В том числе Алтай станет сейчас ареной для наводнений. И чаще всего это будет человеческий фактор, который мешает свободному пропуску стока реки. Когда строятся хлипкие гидротехнические сооружения, которые любым порывом размывает и прорывает, и тогда жертвами становятся люди и их постройки", — рассказал он в беседе с URA.ru.

По мнению учёного, следующей зоной возможных подтоплений станет Центральная и Южная Сибирь. После бедствие может прийти на Дальний Восток, но этого следует ожидать ближе к наступлению сезона дождей, а сейчас там засуха и лесные пожары. Он также отметил, что паводки в России происходят каждый год в рамках естественного разлива рек, но наводнением они считаются, только когда приходят в населённые пункты и оказывают непосредственное влияние на жизнь людей.