Глава Оренбуржья анонсировал меры для поддержки бизнеса, пострадавшего от паводка
Паслер: Пострадавшим от паводков предпринимателям выплатят 100 тысяч рублей
Денис Паслер на встрече с жителями в Орске. Обложка © Telegram / Денис Паслер
Власти Оренбургской области помогут местным предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводков. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Он отметил, что мэрия предусмотрела субсидию на возобновление предпринимательской деятельности. Самозанятым и ИП выплатят по 100 тысяч рублей, которые можно будет потратить на приобретение и ремонт оборудования и станков, оргтехники и мебели, ремонт и аренду помещения. Общества с ограниченной ответственностью с численностью персонала от двух до пяти человек, по словам Паслера, получат 250 тысяч рублей, более пяти человек — 500 тысяч рублей. Чтобы получить субсидию, нужно оставить заявку, подчеркнул глава региона.
Кроме того, он добавил, что региональные власти окажут финансовую поддержку трудовой занятости. В рамках её реализации предусмотрена субсидия на расходы по оплате труда работников в режиме ЧС, а также выплата месячного фонда предприятию, которое пострадало от паводка, но продолжало платить сотрудникам.
Губернатор отметил, что были выделены средства и на организацию общественных работ. Выплата предприятию на одного человека составит 86 тысяч рублей, и 10 тысяч можно будет получить на материально-техническое оснащение рабочего места.
"Льготная ставка по УСН для пострадавших предприятий: УСН "доходы" 1% вместо 6% и УСН "доходы – расходы" 5% вместо 10%. 0% транспортный налог: при утрате ТС на 2023–2024 годы пострадавшим от ЧС на 2023 год. 0% земельный налог: 0% налог на имущество по объёму бизнеса и юрлиц", — подчеркнул Паслер.
Глава региона также уточнил, что льготные займы в региональном фонде "Специальный ЧС" будут исчисляться по ставке 1% на сумму до 5 млн рублей. Графики платежей и реструктуризация кредитов и займов изменится от 6 до 12 месяцев. Также будет введён приоритетный порядок рассмотрения мер поддержки "Мой бизнес" для субъектов.
Ранее Life.ru сообщал, что жителям Оренбуржья, чьи дома пострадали от паводка, компенсируют аренду временного жилья на срок до трёх месяцев. Такие выплаты будут производиться в течение трёх месяцев и не предназначены для тех, кто имеет в собственности два и более жилых помещения, не затронутых паводком.