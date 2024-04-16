Глава Оренбуржья анонсировал меры для поддержки бизнеса, пострадавшего от паводка

Власти Оренбургской области помогут местным предпринимателям, чей бизнес пострадал от паводков. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Он отметил, что мэрия предусмотрела субсидию на возобновление предпринимательской деятельности. Самозанятым и ИП выплатят по 100 тысяч рублей, которые можно будет потратить на приобретение и ремонт оборудования и станков, оргтехники и мебели, ремонт и аренду помещения. Общества с ограниченной ответственностью с численностью персонала от двух до пяти человек, по словам Паслера, получат 250 тысяч рублей, более пяти человек — 500 тысяч рублей. Чтобы получить субсидию, нужно оставить заявку, подчеркнул глава региона.

Кроме того, он добавил, что региональные власти окажут финансовую поддержку трудовой занятости. В рамках её реализации предусмотрена субсидия на расходы по оплате труда работников в режиме ЧС, а также выплата месячного фонда предприятию, которое пострадало от паводка, но продолжало платить сотрудникам.

Губернатор отметил, что были выделены средства и на организацию общественных работ. Выплата предприятию на одного человека составит 86 тысяч рублей, и 10 тысяч можно будет получить на материально-техническое оснащение рабочего места.

"Льготная ставка по УСН для пострадавших предприятий: УСН "доходы" 1% вместо 6% и УСН "доходы – расходы" 5% вместо 10%. 0% транспортный налог: при утрате ТС на 2023–2024 годы пострадавшим от ЧС на 2023 год. 0% земельный налог: 0% налог на имущество по объёму бизнеса и юрлиц", — подчеркнул Паслер.

Глава региона также уточнил, что льготные займы в региональном фонде "Специальный ЧС" будут исчисляться по ставке 1% на сумму до 5 млн рублей. Графики платежей и реструктуризация кредитов и займов изменится от 6 до 12 месяцев. Также будет введён приоритетный порядок рассмотрения мер поддержки "Мой бизнес" для субъектов.