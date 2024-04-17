Путин заявил, что всегда на связи с главой МЧС по ситуации с паводками
Президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда находится на связи с главой МЧС Александром Куренковым, который докладывает о ситуации с паводками в российских регионах. Глава государства этой темой открыл совещание с членами кабмина.
"Начнём с паводков. Первый доклад — Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит", — сказал Путин.
Ранее Life.ru рассказывал, что многие российские регионы оказались затоплены весенними паводками. Например, Оренбургская и Курганская области оказались в самом эпицентре стихии. Тем не менее региональные власти пытаются делать всё возможное для борьбы с последствиями. Так, например, пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили уже более 561 млн. Кроме того, глава МЧС следит за ситуацией в затопленных областях. Сообщалось, что Куренков уже в третий раз с начала паводка прилетел в Оренбуржье. А министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин прибыл в Томск, чтобы оценить масштабы ущерба.
ТАСС / Григоров Гавриил