Путин заявил, что всегда на связи с главой МЧС по ситуации с паводками

Президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда находится на связи с главой МЧС Александром Куренковым, который докладывает о ситуации с паводками в российских регионах. Глава государства этой темой открыл совещание с членами кабмина.

"Начнём с паводков. Первый доклад — Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит", — сказал Путин.