Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 14:00

Путин заявил, что всегда на связи с главой МЧС по ситуации с паводками

Президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда находится на связи с главой МЧС Александром Куренковым, который докладывает о ситуации с паводками в российских регионах. Глава государства этой темой открыл совещание с членами кабмина.

"Начнём с паводков. Первый доклад — Куренкова. Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит", — сказал Путин.

Глава МЧС назвал нынешний паводок рекордным по масштабу за десятилетия
Глава МЧС назвал нынешний паводок рекордным по масштабу за десятилетия

Ранее Life.ru рассказывал, что многие российские регионы оказались затоплены весенними паводками. Например, Оренбургская и Курганская области оказались в самом эпицентре стихии. Тем не менее региональные власти пытаются делать всё возможное для борьбы с последствиями. Так, например, пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили уже более 561 млн. Кроме того, глава МЧС следит за ситуацией в затопленных областях. Сообщалось, что Куренков уже в третий раз с начала паводка прилетел в Оренбуржье. А министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин прибыл в Томск, чтобы оценить масштабы ущерба.

Обложка ©

ТАСС / Григоров Гавриил

Александра Мышляева
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров