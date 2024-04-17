Глава Минстроя России прибыл в Томск и оценил ущерб от паводка

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром провёл осмотр объектов строительства и дал оценку паводковой ситуации в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ситуация остаётся контролируемой, поскольку в области провели ряд превентивных и защитных мер. Также была сформирована сеть пунктов временного размещения граждан. Файзуллин совместно с губернатором региона Мазуром побывал в ПВР в селе Вершинино, который обустроили в местной школе, и ответил на интересующие жителей вопросы о финансовых компенсациях, способах поддержки пострадавших и мерах по восстановлению объектов.

"Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане всё отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное — все живы, а восстановить имущество государство поможет", — заверил жителей министр.

Пик паводка в Томи прошёл. За прошедшие сутки уровень воды в районе Вершинина понизился на 110 сантиметров, "Лагерного сада" — на 74 сантиметра, речного вокзала — на 54 сантиметра.

"Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы", — пообещал землякам Мазур.

Во время рабочего визита Файзуллин также оценил объекты строительства и инфраструктуры в области. Он приехал в развивающийся микрорайон Северный парк, который обеспечен собственной инфраструктурой. В нём есть детский сад и Губернаторский Светленский лицей на 1100 мест. На сегодняшний день там продолжается постройка нового детского сада при лицее.