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16 апреля, 10:47

В Томске перекрыли ушедшую под воду улицу

Власти перекрыли участок улицы Континентальной в Томске из-за паводка

Часть улицы Континентальной в Томске была перекрыта, поскольку её подтапливает из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своём телеграм-канале.

"В связи со скоплением в низинных точках большого количества воды администрация Кировского района приняла решение о перекрытии затапливаемого участка улицы Континентальной. Сегодня работники установят соответствующие дорожные знаки. Они будут стоять до тех пор, пока не снизится уровень воды", сказано в тексте сообщения мэрии Томска.

В Томске сильный поток воды размыл земляной вал, примыкающий к мосту
В Томске сильный поток воды размыл земляной вал, примыкающий к мосту

Томская область входит в число регионов с повышенной паводковой опасностью. Ранее вода в реке Томь поднялась на 14 сантиметров неподалёку от центра Томска. Власти региона добавили, что в худшем случае при заторе льда в зоне подтопления окажутся десять жилых массивов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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