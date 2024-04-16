В Томске перекрыли ушедшую под воду улицу
Власти перекрыли участок улицы Континентальной в Томске из-за паводка
Часть улицы Континентальной в Томске была перекрыта, поскольку её подтапливает из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своём телеграм-канале.
"В связи со скоплением в низинных точках большого количества воды администрация Кировского района приняла решение о перекрытии затапливаемого участка улицы Континентальной. Сегодня работники установят соответствующие дорожные знаки. Они будут стоять до тех пор, пока не снизится уровень воды", — сказано в тексте сообщения мэрии Томска.
Томская область входит в число регионов с повышенной паводковой опасностью. Ранее вода в реке Томь поднялась на 14 сантиметров неподалёку от центра Томска. Власти региона добавили, что в худшем случае при заторе льда в зоне подтопления окажутся десять жилых массивов.
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