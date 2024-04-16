Паводок в России в 2024 году. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Глава МЧС назвал нынешний паводок рекордным по масштабу за десятилетия

Половодье весной 2024 года стало самым масштабным за последние несколько десятилетий, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.