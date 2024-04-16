Глава МЧС назвал нынешний паводок рекордным по масштабу за десятилетия
Паводок в России в 2024 году. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
Половодье весной 2024 года стало самым масштабным за последние несколько десятилетий, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"В этом году паводки рекордные за многие десятилетия", — цитируют министра в пресс-службе ведомства.
Напомним, более чем в 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. К настоящему моменту в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах подтоплены 14 960 жилых домов, большинство из них — в Оренбургской области, где складывается наиболее сложная обстановка. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.