Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 07:08

Число подтопленных паводком жилых домов в России упало ниже 15 тысяч

Паводок в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводок в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Количество подтопленных жилых домов в результате весеннего паводка в ряде регионов России упало ниже 15 тысяч. Большинство из них в Оренбургской области.

"На утро 16 апреля в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах подтоплены 14 960 жилых домов, из них 14 409 — в Оренбургской области, где складывается наиболее сложная обстановка, 181 — в Самарской области, 305 — в Курганской области", — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Помимо этого, в российских субъектах затоплено 27 688 приусадебных участков, 102 низководных моста и 79 участков автомобильных трасс.

Ещё в трёх населённых пунктах Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка
Ещё в трёх населённых пунктах Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка

Напомним, в ряде регионов России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.

Андрей Бражников
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров