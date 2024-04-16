Число подтопленных паводком жилых домов в России упало ниже 15 тысяч

Количество подтопленных жилых домов в результате весеннего паводка в ряде регионов России упало ниже 15 тысяч. Большинство из них в Оренбургской области.

"На утро 16 апреля в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах подтоплены 14 960 жилых домов, из них 14 409 — в Оренбургской области, где складывается наиболее сложная обстановка, 181 — в Самарской области, 305 — в Курганской области", — сообщили ТАСС в оперативных службах.