Число подтопленных паводком жилых домов в России упало ниже 15 тысяч
Паводок в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Количество подтопленных жилых домов в результате весеннего паводка в ряде регионов России упало ниже 15 тысяч. Большинство из них в Оренбургской области.
"На утро 16 апреля в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах подтоплены 14 960 жилых домов, из них 14 409 — в Оренбургской области, где складывается наиболее сложная обстановка, 181 — в Самарской области, 305 — в Курганской области", — сообщили ТАСС в оперативных службах.
Помимо этого, в российских субъектах затоплено 27 688 приусадебных участков, 102 низководных моста и 79 участков автомобильных трасс.
Напомним, в ряде регионов России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.