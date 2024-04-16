Ещё в трёх населённых пунктах Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка

В трёх деревнях Казанского района Тюменской области объявлена эвакуация жителей в связи с угрозой затопления. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Напомним, в Тюменской области, как и в ряде других регионов России, борются с паводком: эвакуируют население и укрепляют дамбы. По словам губернатора региона Александра Моора, стихия, вероятно, достигнет пика 23–25 апреля. Власти уже призвали жителей города Ишима срочно эвакуироваться по причине критического подъёма воды на реке Ишиме.