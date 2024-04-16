Ещё в трёх населённых пунктах Тюменской области объявили эвакуацию из-за паводка
В трёх деревнях Казанского района Тюменской области объявлена эвакуация жителей в связи с угрозой затопления. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
"Существует опасность затопления населённых пунктов Паленка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. Проводится эвакуация", — рассказали власти.
Напомним, в Тюменской области, как и в ряде других регионов России, борются с паводком: эвакуируют население и укрепляют дамбы. По словам губернатора региона Александра Моора, стихия, вероятно, достигнет пика 23–25 апреля. Власти уже призвали жителей города Ишима срочно эвакуироваться по причине критического подъёма воды на реке Ишиме.
Life.ru / Илья Исаев