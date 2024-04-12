Паводок в Тюменской области достигнет пика 23–25 апреля

Ожидается, что паводок в Тюменской области примет своё пиковое состояние 23–25 апреля. Прогноз озвучил глава региона Александр Моор в эфире Первого канала.

Ранее президент России поручил провести соответствующие мероприятия, чтобы минимизировать опасность паводков в Тюменской и Курганской областях. Глава государства рассказал, что затоплений не удастся избежать из-за аномально возросшего уровня воды в этих регионах.