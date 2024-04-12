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12 апреля, 09:37

Паводок в Тюменской области достигнет пика 23–25 апреля

Губернатор Моор: Пик паводка в Тюменской области ожидается 23–25 апреля

Ожидается, что паводок в Тюменской области примет своё пиковое состояние 23–25 апреля. Прогноз озвучил глава региона Александр Моор в эфире Первого канала.

"Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля, пики 23–25 апреля", — рассказал губернатор.

МЧС прогнозирует пик паводка в Кургане на 14–15 апреля
МЧС прогнозирует пик паводка в Кургане на 14–15 апреля

Ранее президент России поручил провести соответствующие мероприятия, чтобы минимизировать опасность паводков в Тюменской и Курганской областях. Глава государства рассказал, что затоплений не удастся избежать из-за аномально возросшего уровня воды в этих регионах.

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Telegram / Александр Моор

Владимир Озеров
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