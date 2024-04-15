В Тюменской области ожидается исторический максимум подъёма уровня воды

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области может достичь десяти метров, что является историческим рекордом. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Он назвал ситуацию в регионе напряжённой.

"Вода в реке Ишим очень динамично прибывает. Мы получили обновлённый прогноз, существенно превышающий тот, который мы получили ещё 5 апреля, — на полметра, на метр. И это абсолютно исторические максимумы, которые никогда не наблюдались на реке Ишим", — сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

По словам чиновника, речь идёт о гидропосте "Ильинка", где на данный момент уровень воды не достиг восьми метров. Тем временем в Упоровском районе уже началась частичная эвакуация. Губернатор призвал жителей заблаговременно позаботиться о сохранности имущества и животных. Исходя из новых данных, власти пересчитают число населённых пунктов, которые могут попасть в зону затопления в Тюменской области.